Мэр Белгорода сообщил о серии ложных минирований в областном центре

фото: @v_v_demidov.

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие в связи с большим количеством ложных сообщений о минировании зданий в областном центре. Мэр города напомнил, что спецслужбы обязаны проверять каждый такой вброс. Поэтому белгородцев выводят из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий. А после того, как службы убедятся, что информация была ложной - все возвращаются на свои места.

- Мы с вами знаем, что это одно из проявлений информационной атаки, которой мы подвергаемся не в первый раз, а сейчас испытываем на себе с новой силой. Цель одна - вывести из равновесия, дестабилизировать обстановку, заставить людей бояться и паниковать. В вашей выдержке и понимании, друзья, я не сомневаюсь! – подчеркнул глава города и пообещал сообщить, когда все проверки завершатся.