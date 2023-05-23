Белгородский губернатор опроверг фейки о ядерной катастрофе, эвакуации и танках в Белгороде

Губернатор призвал белгородцев доверять только проверенным источникам информации.

Губернатор Белгородской области обратился к жителям региона в телеграм-канале, где опроверг множество ложной информации, появившейся в сети за последние сутки. По словам Вячеслава Гладкова, 22 мая на Белгородскую область обрушилась очередная информационная атака. Губернатор отметил, что такого количества непроверенной информации до этого еще не было.

- Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой. Такого у нас еще не было. Танки в Белгородской области. Моя жена в аэропорту с вещами – точно чья-то жена, но точно не моя. Ядерная катастрофа. Эвакуация Шебекина и Белгорода. Звонки моим помощникам с требованиями, чтобы я прекратил активность в Грайвороне. Штурм каких-то жителей, каких-то бомбоубежищ. Еще раз убедились: против нас идет настоящая информационная война. Цель – запугать, чтобы паника охватила всю Белгородскую область, - сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор в очередной раз призвал белгородцев доверять только проверенным источникам информации.