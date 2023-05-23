Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области

фото: СУ СК РФ.

После нападения ДРГ на Белгородскую область Следственный комитет России возбудил уголовное дело по шести статьям - террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

По данным следствия, 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Многочисленным минометному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры. В результате произошедшего ранения получили двенадцать мирных жителей.

В настоящее время следователи устанавливают личности нападавших и все обстоятельства произошедшего.