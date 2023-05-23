Система ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Утром 23 мая в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны. Были сбиты беспилотные летательные аппараты.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
- Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал губернатор в телеграм-канале.