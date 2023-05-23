Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 мая 2023 6:32

Система ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

По предварительным данным, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Система ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом.

Система ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Утром 23 мая в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны. Были сбиты беспилотные летательные аппараты.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

- Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал губернатор в телеграм-канале.