Система ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Утром 23 мая в небе над Белгородом и Белгородским районом было громко. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны. Были сбиты беспилотные летательные аппараты.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

- Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал губернатор в телеграм-канале.