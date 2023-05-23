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НовостиОбщество23 мая 2023 5:59

Эвакуированные жители Грайвороского округа Белгородчины пока не могут вернуться домой из-за КТО

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что это пока небезопасно
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сейчас эвакуированные белгородцы находятся в ПВР.

Сейчас эвакуированные белгородцы находятся в ПВР.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении губернатор Белгородской области сообщил, что в Грайворонском городском округе продолжается контртеррористическая операция. Пока жители, эвакуированные вчера с территории, не могут вернуться в свои дома, поскольку это небезопасно.

- По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно, - заявил глава региона.

Отметим, многие грайворонцы выехали с территории округа на личном транспорте. Те, у кого не было возможности временно остановиться у родных или знакомых, размещены в ПВР в Белгородской области.