Белгородский губернатор навестил раненых жителей Грайворонского округа

Гладков: Врачи у нас хорошие, оказывают помощь замечательно. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков посетил больницы, где сейчас находятся жители Грайворонского округа, которые получили ранения при атаке диверсионно-разведывательной группы 22 мая. Пострадавших доставили в областную больницу и горбольницу №2 в Белгороде.

- Посмотрел, как проходят выздоровление наши раненые мирные жители. Поговорил с врачами – все медикаменты есть. Врачи у нас хорошие, оказывают помощь замечательно. Надеюсь на скорейшее выздоровление, - рассказал глава региона в телеграм-канале.

Вячеслав Гладков также отметил, что в этих медучреждениях проходят лечение как пострадавшие при атаке ДРГ в Грайворонском городском округе, так и получившие ранения при обстрелах ВСУ в населенных пунктах Черемошное и Шебекино.

Губернатор выразил надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших жителей Белгородской области.