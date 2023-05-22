Белгородец потерял 195 тысяч рублей при бронировании билетов

Кибермошенники научились умело копировать сайты по продаже билетов на авиа и ж/д транспорт, а также отелей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1987 года рождения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина сообщил, что, запланировав заранее летний отпуск, в феврале решил забронировать номер в одном из курортных городов России. Для этого он зашел на официальный, как ему казалось, сайт отеля, выбрал даты и по QR-коду перевел на предоставленный банковский счет 195 тысяч рублей. Но обман выявился буквально на днях. Перед поездкой мужчина связался с отелем, чтобы узнать всё ли в порядке, и выяснил, что никакой брони нет. Деньги на счет отеля не поступали.

Полицейские обращают внимание граждан на то, что кибермошенники научились умело копировать сайты по продаже билетов на авиа и ж/д транспорт, а также отелей. Такие интернет-ресурсы могут быть практически точной копией официальных. На «двойниках» в адресе сайта может отличаться всего лишь один символ. Скорее всего, вы не найдете там отзывов об отеле, а цены будут сильно занижены для привлечения внимания.

Чтобы не омрачить запланированный отпуск и не дать мошенникам заполучить ваши деньги, старайтесь не переходить по ссылкам из сообщений, которые приходят от незнакомых адресантов; при передаче персональных данных проверяйте безопасность соединения - адрес должен начинаться с https, а не http, а перед ним должен стоять значок закрытого замка.

Обращайте внимание на отзывы об отеле или другом жилье - их должно быть много и на разных сервисах. Слишком выгодное предложение - повод насторожиться и сравнить цены в разных системах бронирования и по телефону отеля.