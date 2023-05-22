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НовостиПроисшествия22 мая 2023 13:39

Белгородец потерял 195 тысяч рублей при бронировании билетов

Он думал, что зашел сайт отел, но на самом деле попал на фишинговую страницу
Алексей СЕРГУНИН
Кибермошенники научились умело копировать сайты по продаже билетов на авиа и ж/д транспорт, а также отелей.

Кибермошенники научились умело копировать сайты по продаже билетов на авиа и ж/д транспорт, а также отелей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Валуйскому городскому округу с заявлением о мошенничестве обратился местный житель 1987 года рождения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Мужчина сообщил, что, запланировав заранее летний отпуск, в феврале решил забронировать номер в одном из курортных городов России. Для этого он зашел на официальный, как ему казалось, сайт отеля, выбрал даты и по QR-коду перевел на предоставленный банковский счет 195 тысяч рублей. Но обман выявился буквально на днях. Перед поездкой мужчина связался с отелем, чтобы узнать всё ли в порядке, и выяснил, что никакой брони нет. Деньги на счет отеля не поступали.

Полицейские обращают внимание граждан на то, что кибермошенники научились умело копировать сайты по продаже билетов на авиа и ж/д транспорт, а также отелей. Такие интернет-ресурсы могут быть практически точной копией официальных. На «двойниках» в адресе сайта может отличаться всего лишь один символ. Скорее всего, вы не найдете там отзывов об отеле, а цены будут сильно занижены для привлечения внимания.

Чтобы не омрачить запланированный отпуск и не дать мошенникам заполучить ваши деньги, старайтесь не переходить по ссылкам из сообщений, которые приходят от незнакомых адресантов; при передаче персональных данных проверяйте безопасность соединения - адрес должен начинаться с https, а не http, а перед ним должен стоять значок закрытого замка.

Обращайте внимание на отзывы об отеле или другом жилье - их должно быть много и на разных сервисах. Слишком выгодное предложение - повод насторожиться и сравнить цены в разных системах бронирования и по телефону отеля.