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НовостиОбщество22 мая 2023 12:09

В Белгородской области финиширует сев сахарной свеклы

Уже посеяно 97% запланированных площадей
Алексей СЕРГУНИН
Из 61 гектара засеяно 59.

Из 61 гектара засеяно 59.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

13 муниципалитетов уже завершили сев этой технической культуры. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Всего в нашем регионе запланировано засеять почти 61 тысячу гектаров сладких корнеплодов, на сегодня, 22 мая, обработано 59 тысяч.

Всего технических культур (сахарная свекла, соя, подсолнечник, горчица) посеяно 74%. Соей занято более половины (61%) запланированных площадей, чуть меньше (51%) отведенных под горчицу полей также занято. На 89% завершены работы по севу подсолнечника.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области засеют овощами около четырех тысяч гектаров.