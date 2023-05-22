В хуторе Никольском Белгородской области отремонтировали мост через реку Корочку

Теперь жители хутора смогут беспрепятственно добираться до таких важных объектов в поселении, как офис семейного врача, школа, дом культуры, администрация, продуктовые магазины.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Строители демонтировали ветхие конструкции, уложили новое асфальтобетонное покрытие, реконструировали опоры и выполнили устройство барьерного ограждения. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
- Теперь жители хутора смогут беспрепятственно добираться до таких важных объектов в поселении, как офис семейного врача, школа, дом культуры, администрация, продуктовые магазины, - рассказал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров.
Напомним, в этом году в Белгородской области планируется привести в нормативное состояние девять искусственных сооружений. Общая протяженность объектов составляет 387 метров.