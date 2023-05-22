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НовостиОбщество22 мая 2023 12:04

В хуторе Никольском Белгородской области отремонтировали мост через реку Корочку

Протяженность объекта составляет 18 метров
Алексей СЕРГУНИН
Теперь жители хутора смогут беспрепятственно добираться до таких важных объектов в поселении, как офис семейного врача, школа, дом культуры, администрация, продуктовые магазины.

Теперь жители хутора смогут беспрепятственно добираться до таких важных объектов в поселении, как офис семейного врача, школа, дом культуры, администрация, продуктовые магазины.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Строители демонтировали ветхие конструкции, уложили новое асфальтобетонное покрытие, реконструировали опоры и выполнили устройство барьерного ограждения. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Теперь жители хутора смогут беспрепятственно добираться до таких важных объектов в поселении, как офис семейного врача, школа, дом культуры, администрация, продуктовые магазины, - рассказал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров.

Напомним, в этом году в Белгородской области планируется привести в нормативное состояние девять искусственных сооружений. Общая протяженность объектов составляет 387 метров.