В хуторе Никольском Белгородской области отремонтировали мост через реку Корочку

Теперь жители хутора смогут беспрепятственно добираться до таких важных объектов в поселении, как офис семейного врача, школа, дом культуры, администрация, продуктовые магазины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Строители демонтировали ветхие конструкции, уложили новое асфальтобетонное покрытие, реконструировали опоры и выполнили устройство барьерного ограждения. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Теперь жители хутора смогут беспрепятственно добираться до таких важных объектов в поселении, как офис семейного врача, школа, дом культуры, администрация, продуктовые магазины, - рассказал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров.

Напомним, в этом году в Белгородской области планируется привести в нормативное состояние девять искусственных сооружений. Общая протяженность объектов составляет 387 метров.