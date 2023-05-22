Пьяный белгородец обвинил жену в поджоге и избил ее

Мужчина несколько раз ударил жену кулаком в лицо, сломав стенку верхне-челюстной пазухи. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району из медицинского учреждения поступило сообщение об обратившейся за помощью 44-летней пациентке с травмами криминального происхождения. Обэтом информирует пресс-служба УМВД России по региону. В ходе проверки участковые установили, что женщина пострадала в ходе конфликта с мужем.

По предварительным данным, потерпевшая заметила, что во дворе загорелась баня и принялась тушить огонь, пока он не успел сильно распространиться по строению. В этот момент из дома вышел её нетрезвый супруг. Находящемуся в состоянии алкогольного опьянения 58-летнему мужчине показалось, что жена устроила поджог, за что он несколько раз ударил её кулаком в лицо, сломав стенку верхне-челюстной пазухи. В соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан не медлить с обращением в полицию, став жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления.