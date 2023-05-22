В белгородском поселке Ивня строят трехэтажный дом на 32-х хозяев

Из ветхого и аварийного жилья сюда переедут 57 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На данный момент полностью завершён один из главных этапов строительства - монтаж фундамента и его гидроизоляция с внутренних и внешних сторон. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В ближайшее время планируется начать кладку стен. Напомним, на улице Транспортной в Ивне возводится трёхэтажный дом, рассчитанный на 32 квартиры. Из ветхого и аварийного жилья сюда переедут 57 человек.

Сдать трёхэтажку в эксплуатацию планируется в текущем году. Кроме того, на прилегающей территории около новостройки, которая уже возведена, скоро появится детская площадка - работы идут полным ходом.