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НовостиОбщество22 мая 2023 11:52

В белгородском поселке Ивня строят трехэтажный дом на 32-х хозяев

Сюда планируется переселить местных жителей из аварийного и ветхого жилья
Алексей СЕРГУНИН
Из ветхого и аварийного жилья сюда переедут 57 человек.

Из ветхого и аварийного жилья сюда переедут 57 человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На данный момент полностью завершён один из главных этапов строительства - монтаж фундамента и его гидроизоляция с внутренних и внешних сторон. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В ближайшее время планируется начать кладку стен. Напомним, на улице Транспортной в Ивне возводится трёхэтажный дом, рассчитанный на 32 квартиры. Из ветхого и аварийного жилья сюда переедут 57 человек.

Сдать трёхэтажку в эксплуатацию планируется в текущем году. Кроме того, на прилегающей территории около новостройки, которая уже возведена, скоро появится детская площадка - работы идут полным ходом.