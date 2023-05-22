В Белгородской области проводят инструментальную диагностику дорог

Обследование дорожной сети проходит в тёплое время года при сухой погоде. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Инструментальную диагностику дорог регионального значения Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области проводит уже около десяти лет. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Обследование дорожной сети проходит в тёплое время года при сухой погоде. По бокам автомобиля расположены лазеры с датчиками, поэтому чтобы оценить продольную ровность дороги, надо проехать по каждой полосе отдельно.

По итогам обследования в 2021 году в Белгородской области 69,2% дорог регионального значения находились в нормативном состоянии, в 2022 году этот показатель увеличился до 70%. В 2023 году планируется довести до норматива 70,2% дорог регионального и межмуниципального значения.

В 2023 году планируется обновить ещё 107 км, это восемь дорог регионального значения, 64 местные дороги и девять искусственных сооружений.