Белгородцы могут принять участие в экологическом форуме

Самые активные и перспективные экологи получат приглашение на стажировку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Форум «Экосистема. Заповедный край» пройдет с 1 по 7 августа в гостиничном комплексе «Лагуна» курортной зоны Камчатки. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Принять участие смогут около 450 участников со всех регионов России и дружественных государств - экологические активисты, общественные деятели в сфере экологии, молодые географы, биологи и экологи, ученые, исследователи, эко-просветители и популяризаторы науки в возрасте от 14 до 35 лет.

Участники смогут получить теоретические знания от ведущих экспертов страны, самостоятельно провести исследования, пройти практикумы во время посещения природных локаций на территории Камчатского края. Самые активные и перспективные экологи получат приглашение на стажировку, средства на реализацию идей, полезные знакомства в сфере охраны окружающей среды и путешествие по заповедным территориям Камчатки, в том числе на труднодоступные и уникальные Командорские острова.