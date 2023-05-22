Белгородский «Салют» выиграл пятый матч подряд

После этой победы наши земляки поднялись на второе место с 34 очками. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 21 мая, в рамках 9-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги белгородский «Салют» встречался в Брянске с местным «Динамо». Исход встречи решил один точный удар – на 89-й минуте отличился хавбек Степан Суриков.

Таким образом, белгородцы одержали пятую победу подряд. Начиная с 29 апреля, наши парни одолели липецкий «Металлург» (2:0), курский «Авангард» (4:1), «Рязань» (4:0), столичный «Сахалинец» (3:0) и вот теперь динамовцев (1:0).

После этой победы наши земляки поднялись на второе место с 34 очками. Лидирует саратовский «Сокол» (37). Следом идет брянское «Динамо» (31). Следующий матч в рамках 10-го тура первенства России парни Виктора Навоченко проведут 28 мая на своем поле с «Металлургом». Начало игры в 18:00.