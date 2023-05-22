В белгородских подростковых лагерях «Армата» в 3,5 раза увеличится число отдыхающих детей

Сегодня, 22 мая, утром в своем традиционном обращении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о проекте «Армата» - детских подростковых лагерей.

- Очень было востребовано это направление. В этом году мы расширили этот проект, и он будет работать на семи площадках. В 3,5 раза примет больше детей. Это те дети, которые занимаются военно-патриотической работой и фактически подготовкой к службе в армии. Они готовятся стать настоящими мужчинами. В 6 часов утра подъем, зарядка, строевая подготовка, тактическая подготовка и многие другие правильные вещи, которые помогут им, когда они уже будут служить в Вооруженных силах РФ.

По словам Вячеслава Владимировича, запрос от родителей очень большой.

- Постараемся сделать смены и для девушек. В своих утренних и вечерних эфирах постараюсь рассказывать вам о том, как происходит эта работа.