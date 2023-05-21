В Ракитянском районе Белгородской области появится новая набережная

Площадь благоустройства составит 4,9 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Площадь благоустройства составит 4,9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Общая сумма затрат – 18,9 миллиона рублей. Напомним, к обустройству набережной строители приступили в январе текущего года. На площадку уже завезены стройматериалы, установлены сваи. В настоящее время ведется планировка тротуаров плитки. Завершить благоустройство планируется до 1 октября этого года.

Отметим, что голосование по отбору дизайн-проектов территорий для благоустройства в этом году проходит в десяти городских округах и муниципальных образованиях Белгородской области и продлится до 30 мая.