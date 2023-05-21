В Белгородской области засеют овощами около четырех тысяч гектаров

Под томаты отдадут 14,6 гектара. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По сравнению с прошлым годом планируемая посевная площадь огурцов, томатов, свёклы столовой и чеснока увеличилась. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Всего в этом году предприятия малого, среднего и крупного бизнеса в регионе планируют посадить овощи на 3727,2 га. Под капусту отдадут 626 гектаров, под огурцы – 8,2, томаты – 14,6, свёклу – 112,8, морковь – 54,3, лук – 72, чеснок - 73, горох – 1211, кабачки – 161,2, остальные культуры – 1394,1.

На сегодняшний день на 1089 гектарах посажено овощей открытого грунта: на 64 – капуста, на 980 – зеленый горошек, на 11 - взошел посаженный под зиму чеснок (посажен под зиму прошлого года), 730 - занято картофелем. На днях овощеводы региона приступили к высадке лука репчатого, свёклы и моркови.