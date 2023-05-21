Белгородский «Технолог-Спартак» уступил в подмосковном Чехове

После вчерашнего игрового дня «Технолог-Спартак» занимает шестое место с 26-ю очками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 20 мая, в чеховском ДС «Олимпийский» состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местные «Чеховские медведи-2» принимали белгородский «Технолог-Спартак». Увы, наши парни не смогли бросить вызов подмосковному клубу. Исход встречи был предопределен уже после первого тайма, который «мишки» выиграли с перевесом в 11 мячей (21:10). И хотя вторая половина встречи завершилась в пользу гостей 20:19, хозяева добились убедительной победы – 40:30.

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Никита Дугушкин, Константин Винокур (по семь очков), Артем Михайловский, Никита Белозеров (по четыре), Никита Бабкин и Артем Крушинский (по два).

После вчерашнего игрового дня «Технолог-Спартак» занимает шестое место с 26-ю очками. Единолично лидирует «Воронеж» (49). Далее располагаются волгоградский «Каустик» и казанский «Зилант» (по 47). Сегодня, 21 мая, команды проведут повторный матч в «Олимпийском». Начало игры в 13:00.