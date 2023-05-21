Белгородский губернатор сделал замечание мэру областного центра

Сегодня, 21 мая, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал два муниципалитета, чьи руководители не справляются с вопросом по приведению детских площадок в порядок.

- Несколько месяцев назад проводил опрос среди жителей Белгородской области по поводу текущего состояния детских площадок. Конечно, за ними муниципалитеты должны смотреть. Получил 184 обращения. Давал срок до 1 мая. Вижу, что сейчас два муниципалитета - Старый Оскол и Белгород - не справляются с поставленными задачами. Поэтому, Андрей Валерьевич и Валентин Валентинович, делаю вам замечание. В мае все работы необходимо завершить и доложить и мне, и жителям о том, что обещание выполнено.

Кроме того, глава региона предоставил 2,5 месяца на устранение недоделок в Разумном-81.

- Под одним из своих постов увидел обращение жительницы Разумного-81 Арины, которая пишет, что сдали дома для многодетных семей по областной программе - поиграть детям негде: детской площадки нет, часть домов заселена уже, а детям поиграть негде. Павел Александрович Деревянко, надеюсь, видит моё сообщение и в течение 2-2,5 месяцев обязательно решит этот вопрос и доложит, - дал указание губернатор.