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НовостиПроисшествия21 мая 2023 6:41

В результате обстрела ночью в Белгородской области загорелся полигон ТБО

О пожаре сообщи глава региона Вячеслав Гладков
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ночью 21 мая в социальных сетях появились сообщения о громких звуках в Шебекинском городском округе. После чего местным жителям стали поступать СМС-оповещения от РСЧС об обстреле села Муром.

Позже , в районе двух часов ночи, глава Белгородской области сообщил об обстреле города Шебекино. Из-за прилета нескольких снарядов загорелся полигон для твердых бытовых отходов.

- В результате обстрела города Шебекино загорелся полигон ТБО. Пострадавших нет. Пожарные расчеты на месте, тушат, - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Гладков.