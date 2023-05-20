Филиал Центра военно-спортивной подготовки откроют в Старом Осколе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков с рабочим визитом посетил Старооскольском городском округе. В рамках поездки он побывал не некоторых объектах образования в городе.

Так, глава региона осмотрел помещение для размещения будущего филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Старом Осколе. Площадкой для центра выбрали Старооскольский техникум технологий и дизайна, где для этого уже готова вся необходимая инфраструктура: от учебных кабинетов до спортивного зала.

- Главная задача сейчас подготовить инструкторов-наставников для этого филиала, закупить необходимую амуницию и оснащение для кабинетов, чтобы уже с 1 июля центр смог принять первых 100 человек, - отметил губернатор.

Напомним, недавно Центр военно-спортивной подготовки открылся в Белгороде. Здесь подростки будут проходить огневую, тактико-специальную, инженерную подготовки, изучать БПЛА и приборы связи, осваивать азы тактической медицины.

Обучать ребят будут ветераны воинских и силовых подразделений. Все наставники центра прошли специальное обучение в академии спецназа в Гудермесе, а также в Центре знаний «Машук» и на базе Московского госуниверситета.