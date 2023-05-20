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НовостиОбщество20 мая 2023 14:41

Белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве диверсантов в регион

Информация о попытке прорыва ДРГ не соответствует действительности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Информация о попытке прорыва ДРГ не соответствует действительности.

Информация о попытке прорыва ДРГ не соответствует действительности.

Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию, которая распространилась в ряде средств массовой информации, о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ на территорию региона.

- Информация о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности. По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооруженных Сил РФ, - сообщает оперштаб.

Власти региона просят белгородцев не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.