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НовостиПроисшествия20 мая 2023 8:56

Белгородский губернатор: «Неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом»

Взрывотехники работают на месте ЧП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом.

По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще один населенный пункт в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ утром 20 мая. По предварительным данным, никто не пострадал. Один неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрелом Архангельское. По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет. Взрывотехники работают. Оперативные и аварийные службы продолжают подворовой обход территории, - написал глава региона в телеграм-канале.