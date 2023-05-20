Белгородский губернатор: «Неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом»

По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще один населенный пункт в Шебекинском городском округе Белгородской области попал под обстрел ВСУ утром 20 мая. По предварительным данным, никто не пострадал. Один неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрелом Архангельское. По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет. Взрывотехники работают. Оперативные и аварийные службы продолжают подворовой обход территории, - написал глава региона в телеграм-канале.