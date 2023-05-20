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НовостиПолитика20 мая 2023 7:13

Белгородский Муром попал под обстрел со стороны Украины

Наряды пробили крышу складского помещения сельхозпредприятия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа.

ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром, 20 мая, под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе.

- Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние, - написал губернатор в телеграм-канале.

Глава региона также рассказал, что в селе повреждена линия электропередачи. На месте происшествия находятся аварийные бригады и оперативные службы, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела.