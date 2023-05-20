Белгородский Муром попал под обстрел со стороны Украины

ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня утром, 20 мая, под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе.

- Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние, - написал губернатор в телеграм-канале.

Глава региона также рассказал, что в селе повреждена линия электропередачи. На месте происшествия находятся аварийные бригады и оперативные службы, чтобы максимально оперативно устранить последствия обстрела.