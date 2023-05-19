Свыше 153 тысяч белгородцев прошли диспансеризацию с начала 2023 года

Начиная с 40 лет, диспансеризация полагается каждый год. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Свыше 152 тысяч взрослых белгородцев и 604 ребёнка прошли диспансеризацию за четыре месяца текущего года. За первую половину мая общее количество прошедших комплексное обследование увеличилось ещё на шесть тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Бесплатно диспансеризацию может пройти раз в три года каждый совершеннолетний житель Белгородской области. Начиная с 40 лет, диспансеризация полагается каждый год. Пройти обследование можно в поликлиниках по месту жительства, ФАПах, офисах семейного врача. В рабочий день на эти цели работодатель обязан дать оплачиваемый выходной. Это закреплено в трудовом кодексе.

Кроме того, с начала года профилактические медицинские осмотры проведены для более чем 130 тысяч жителей Белгородской области. Углубленную диспансеризацию за неполных пять месяцев прошли порядка 22 тысяч белгородцев.