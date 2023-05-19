Белгородец угнал скутер, который не смог купить

С заявлением о пропаже скутера из хозяйственной постройки, расположенной во дворе многоквартирного дома, в ОМВД России по Белгородскому району обратился 65-летний житель поселка Новосадовый. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Участковые во взаимодействии с оперативниками установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель.

По предварительным данным, около года назад мужчина планировал купить у потерпевшего скутер, но не смог договориться с продавцом о цене. Увидев в очередной раз пенсионера на транспортном средстве, подозреваемый вечером пришел к его дому, монтировкой повредил навесной замок на хозпостройке и совершил кражу. Скутер он спрятал в лесопосадке, где позже его обнаружили сотрудники полиции.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.