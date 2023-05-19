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НовостиОбщество19 мая 2023 11:24

Более 1600 родителей подали онлайн-заявление на зачисление в первый класс в Белгороде

Подать заявку можно сразу в несколько учебных заведений
Алексей СЕРГУНИН
Заявления, отправленные в учебное заведение не по прописке и без льгот, раньше 6 июля приниматься не будут.

Заявления, отправленные в учебное заведение не по прописке и без льгот, раньше 6 июля приниматься не будут.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Запись в школу по месту жительства открыта на Госуслугах до 30 июня. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации. Из документов понадобятся: паспорт, свидетельство о рождении и сведения о регистрации родителя и ребенка.

После подачи заявки школа может запросить оригиналы документов – в этом случае в личный кабинет придет приглашение. Там же появится уведомление о зачислении.

С 6 июля до 5 сентября будет открыт набор в другие школы. Заявления, отправленные в учебное заведение не по прописке и без льгот, раньше 6 июля приниматься не будут.