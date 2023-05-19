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НовостиОбщество19 мая 2023 11:02

С 20 по 22 мая в Белгороде пройдет традиционная фермерская ярмарка

Она состоится по адресу: ул.Костюкова, 39
Алексей СЕРГУНИН
На ярмарке представлена продукция местных крестьянских и личных подсобных хозяйств.

На ярмарке представлена продукция местных крестьянских и личных подсобных хозяйств.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Фермерская ярмарка в Белгороде пройдет с 20 по 22 мая. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации. Время работы – с 9:00 до 15:00. Адрес: ул. Костюкова, 39.

В ассортименте: молочные продукты, яйца, мясо, птица, рыба, колбасные изделия, фрукты и овощи, сезонные ягоды, мёд, а также саженцы. Всё это можно купить по выгодным ценам. Отметим, что на ярмарке представлена продукция местных крестьянских и личных подсобных хозяйств.