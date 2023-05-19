Строители отремонтируют второй корпус школы №1 в Валуйках Белгородской области

В 1919 году здесь был размещен госпиталь Первой Конной Армии. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Изначально в нём находилась мужская гимназия, в которой учился авиаконструктор – Константин Калинин, а в 1919 году здесь был размещён госпиталь Первой Конной Армии. В 1924 году здесь впервые был открыт 9-й класс, с 1933 школа стала десятилетней и получила название «Валуйская средняя школа № 1» – «Белая школа». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Ремонт школы будет вестись с применением технологии инъектирования для укрепления кирпичной кладки и сохранения целостности здания. Отметим, что работы на таких объектах культурного наследия могут выполнять только организации, имеющие лицензию на осуществление реставрационной деятельности. Планируется сохранить напольную плитку, лестничные марши, также будут воспроизведены декоративные элементы в связи с частичной заменой перекрытий.