Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость19 мая 2023 8:25

В 2023 году в Белгороде капитально отремонтируют кровлю многоквартирного дома №16 в 1-м Мичуринском переулке

Работы начнут в конце мая
Алексей СЕРГУНИН
Сдать объект планируется в августе.

Сдать объект планируется в августе.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Трехэтажное кирпичное здание построено в 1957 году. В нём 18 квартир, в которых проживают 46 человек. Работы будут проводить за счёт средств минимального взноса собственников жилых помещений. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В ходе строительно-монтажных мероприятий специалисты подрядной организации заменят повреждённые листы настила и перекроют крышу новым материалом. Сдать объект планируется в августе.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в этом году капитально отремонтируют затопленную подземку.