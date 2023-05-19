В 2023 году в Белгороде капитально отремонтируют кровлю многоквартирного дома №16 в 1-м Мичуринском переулке

Сдать объект планируется в августе. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Трехэтажное кирпичное здание построено в 1957 году. В нём 18 квартир, в которых проживают 46 человек. Работы будут проводить за счёт средств минимального взноса собственников жилых помещений. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В ходе строительно-монтажных мероприятий специалисты подрядной организации заменят повреждённые листы настила и перекроют крышу новым материалом. Сдать объект планируется в августе.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в этом году капитально отремонтируют затопленную подземку.