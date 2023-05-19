15-летний белгородский мотоциклист погиб в столкновении с «Хендаем»

По предварительным данным, вчера, 18 мая, около 17:40 в СНТ «Научный Центр – 1» на пересечении улиц Липовой и Привольной 15-летний водитель мотоцикла не уступил дорогу автомобилю «Хендай IХ35» под управлением 38-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

В итоге произошло столкновение. В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист, не имевший прав, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в ДТП в Белгородской области погиб мотоциклист. Водитель «Ямахи» столкнулся с экскаватором-погрузчиком.