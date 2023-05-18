МЧС по Белгородской области опровергло информацию о прорыве на территорию региона ДРГ

Информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ - фейк!

Жителям Белгородской области в личные сообщения массово стала поступать информация якобы от имени Главного управления МЧС региона о том, что на территорию области прорвалась диверсионно-разведывательная группа со стороны сопредельного государства.

В региональном МЧС опровергают эту информацию – она является ложной и не соответствует действительности.

В ведомстве напоминают белгородцам, что цель подобных сообщений – посеять панику среди населения. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.