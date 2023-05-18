Белгородцы получат маткапитал за май 5-го июня. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Региональное правительство информирует белгородцев о том, что в мае изменится дата выплаты из средств материнского капитала на ребенка до 3-х лет. Теперь средства за прошедший месяц будут поступать пятого числа текущего месяца. То есть выплаты за май семьи получат пятого июня.

Если этот день является выходным или праздничным, выплату произведут в предшествующий рабочий день. Переход к единой дате зачисления произойдет автоматически.

Отметим, в Белгородской области право на ежемесячные выплаты из маткапитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения. Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время до достижения ребенком возраста трех лет.