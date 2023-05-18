Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 15:01

Белгородцы получат маткапитал за май 5-го июня

Теперь выплаты за прошедший месяц будут производить пятого числа текущего месяца
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцы получат маткапитал за май 5-го июня.

Белгородцы получат маткапитал за май 5-го июня.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Региональное правительство информирует белгородцев о том, что в мае изменится дата выплаты из средств материнского капитала на ребенка до 3-х лет. Теперь средства за прошедший месяц будут поступать пятого числа текущего месяца. То есть выплаты за май семьи получат пятого июня.

Если этот день является выходным или праздничным, выплату произведут в предшествующий рабочий день. Переход к единой дате зачисления произойдет автоматически.

Отметим, в Белгородской области право на ежемесячные выплаты из маткапитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения. Подать заявление о назначении выплаты можно в любое время до достижения ребенком возраста трех лет.