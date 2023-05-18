Для жителей белгородского приграничья провели мастер-класс по оказанию первой помощи

фото: пресс-служба БРО РКК.

Сотрудники Белгородского отделения Российского Красного Креста (РКК) навестили в ПВР жителей, отселенных из приграничных территорий региона. Они провели для белгородцев мастер-класс по оказанию первой помощи.

Жителям региона показали, как правильно делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, что делать при кровотечениях, ожогах, ранах, попадании инородных тел в дыхательные пути. Каждый из участников мастер-класса смог отработать правильный алгоритм действий по оказанию первой помощи пострадавшему.

Как сообщили в пресс-службе РКК, все мастер-классы проходят в интерактивном формате, каждый из участников процесса сможет приобрести необходимые навыки и обновить уже имеющиеся по оказанию первой помощи. Получить более подробную информацию по проведению мастер-классов и курсов по оказанию первой помощи, жители региона могут в Белгородском региональном отделении РКК.