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НовостиПолитика18 мая 2023 12:15

Белгородское село Дроновка попало под обстрел ВСУ

По предварительным данным, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородское село Дроновка попало под обстрел ВСУ.

Белгородское село Дроновка попало под обстрел ВСУ.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Дроновка Грайворонского городского округа 18 мая. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

- Сегодня под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение сетей газо- и электроснабжения, - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Глава Белгородской области также сообщил, что на месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы. Специалисты приступили к устранению последствий обстрела.