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НовостиОбщество18 мая 2023 7:09

В малых селах Белгородской области появились еще две базовые станции сотовой связи

В населенных пунктах проживают порядка 700 человек
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В 2023-м планируется установить 96 базовых станций в малых населенных пунктах.

В 2023-м планируется установить 96 базовых станций в малых населенных пунктах.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В утреннем эфире губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в этом году на территории Белгородской области установят больше вышек сотовой связи, чем изначально планировалось.

Так, две базовые станции в населенных пунктах с населением 100-500 человек уже установили – они работают. Их монтировали в селе Александровка Ракитянского района и в селе Сухосолотино Ивнянского района.

- Более 700 человек, я надеюсь, увидели изменения. Как по возможности поговорить по устойчивой связи, так и воспользоваться услугами интернета, – отметил глава области.

С начала года на территории региона уже установили 11 вышек сотовой связи. Всего же в 2023-м планируется установить 96 базовых станций в малых населенных пунктах.

- В 2023 году мы планировали установить 47 вышек сотовой связи, понимая, что сотовая связь должна быть максимально доступна жителям Белгородской области. Нам удалось сейчас скорректировать свои планы. Слава богу, не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения. И в 2023 году мы установим 96 вышек сотовой связи, – заверил белгородцев Вячеслав Гладков.