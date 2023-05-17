Ветеран Великой Отечественной войны из Белгородской области получил дубликаты боевых наград

Александр Тарасович является членом Ракитянского районного Совета ветеранов, ежегодно принимает участие в мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Житель поселка Пролетарский Александр Скирдин получил новые медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Александр Тарасович очень переживал, что не может надеть все свои награды, которые являются доказательством отваги и мужества. Поэтому он написал письмо в администрацию Президента РФ с просьбой выдать дубликаты. Медали ветерану вручили заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов и глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов.

СПРАВКА «КП»

Александр Скирдин начинал свой боевой путь в марте 1943 года рядовым, ему было всего 17 лет. Воевал в рядах 90-й гвардейской стрелковой дивизии заряжающим полкового миномета. Он участвовал в Курской битве, в Городокской операции в Витебской области. Был ранен. В марте 1950 года Александр Тарасович вернулся домой в родной Ракитянский район. Трудился на железной дороге сначала кочегаром, затем помощником машиниста паровоза, потом машинистом тепловоза.