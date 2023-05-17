+28 градусов ожидается в Белгородской области 18 мая 2023

В знойные дни старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 18 мая на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем от +23 до +28 градусов. В Белгороде ночью 9-11 градусов выше ноля, днем от +24 до +26 градусов.

В связи с повышением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В знойные дни старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону "101" или "112".

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.