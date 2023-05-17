Белгородец вытащил 5 250 рублей из брюк уснувшего собутыльника

Злоумышленник вытащил из кармана у спящего приятеля 5 250 рублей и ушел, подобрав у крыльца еще и оброненный хозяином телефон. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Прохоровскому району с заявлением о пропаже денег и телефона обратился 58-летний житель одного из сел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Участковые установили обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей.

По предварительным данным, злоумышленник незадолго до кражи отбывал административный арест. Освободившись, он решил отметить это событие и пришел в гости к знакомому. Во время застолья хозяин дома решил вернуть подозреваемому долг в размере ста рублей. Забирать скромную сумму злоумышленник отказался, но запомнил, что в кармане брюк у приятеля лежат деньги. После употребления изрядного количества алкоголя оба мужчины уснули. Проснувшись, гость первым делом потянулся к столу за выпивкой, но обнаружил лишь пустую тару. Тогда он вытащил из кармана у спящего приятеля 5 250 рублей и ушел, подобрав у крыльца еще и оброненный хозяином телефон.

Потратить все деньги подозреваемый не успел. Половину суммы, а также мобильник потерпевшего полицейские изъяли. В соответствии с ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.