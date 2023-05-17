В Белгороде поймали серийных веловоров

Целью злоумышленников были велосипеды, оставленные владельцами в подъездах многоквартирных домов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратились трое жителей областного центра, которые сообщили о пропаже принадлежащих им велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались 18-летний житель Белгородского района и 15-летний житель Шебекино.

По предварительным данным, молодые люди ходили по подъездам в поисках наживы. Целью злоумышленников были велосипеды, оставленные владельцами в подъездах многоквартирных домов. Два из них небыли оборудованы противоугонным устройством. Сумма причиненного владельцам ущерба по предварительным оценкам составила около 30 тысяч рублей. Похищенное злоумышленники продали, а вырученные деньги потратили. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Ведется следствие.