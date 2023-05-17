В Белгородской области «Жигули» сбили 12-летнего велосипедиста

По предварительным данным, вчера, 16 мая, в 20:00 28-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», двигался со стороны улицы Центральной в направлении улицы Гайдара в селе Верхопенье. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. На одном из участков дороги он наехал на 12-летнего велосипедиста и оставил место происшествия, но впоследствии был установлен.

В результате ДТП несовершеннолетний с полученными травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде «Рено» сбил 15-летнего велосипедиста.