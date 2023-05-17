В Валуйках Белгородской области появилась зона виртуальной реальности

Многие валуйчане уже успели побывать в развлекательном центре и насладиться предложенными игровыми услугами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

У Александра и Алины Байгушевых двое маленьких детей – четырёхлетний Арсений и двухлетняя София. Семейные поездки по городам часто начинались с детских комнат. Именно поэтому супруги и приняли решение открыть развлекательную зону в своём родном округе. Для главы семейства предпринимательство – уже привычное дело. Большую часть жизни Александр работал в сфере общественного питания. В 2021 году узнал о такой мере государственной поддержки, как социальный контракт, благодаря которому открыл свою собственную пиццерию.

- Уже давно задумывался о том, чтобы расширить свою предпринимательскую деятельность. В нашем городе очень мало мест, где можно отдохнуть и взрослым, и детям. Во время путешествий с семьёй часто обращал внимание на зоны виртуальной реальности. Погружение в игровой мир всегда привлекало все возрастные категории, – поделился Александр.

На выделенные деньги супруги приобрели два комплекта оборудования для площадки виртуальной реальности. Многие валуйчане уже успели побывать в развлекательном центре и насладиться предложенными игровыми услугами.