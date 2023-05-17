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НовостиОбщество17 мая 2023 11:28

В Белгороде прошел литературно-музыкальный праздник «Память огненных лет»

Он состоялся в управе № 8
Алексей СЕРГУНИН
Праздник организовали на площадке, благоустроенной благодаря проекту «Решаем вместе».

Праздник организовали на площадке, благоустроенной благодаря проекту «Решаем вместе».

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Почетными гостями стали ветераны и дети войны. С 78-й годовщиной Великой Победы их поздравили региональные парламентарии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Праздник организовали на площадке, благоустроенной благодаря проекту «Решаем вместе». Раньше здесь был заросший пустырь, теперь тротуарная плитка и удобные скамейки. А, главное, появилась зона для буккроссинга. Местные жители с удовольствием обмениваются своими книгами. В планах проводить здесь встречи на открытом воздухе с читателями. Первая такая встреча запланирована на 25 мая. Любителей литературы ждут по адресу ул. Костюкова, 5.