Экс-мэра белгородского Старого Оскола Сергиенко оставили под арестом еще на три месяца

Общая сумма взяток, полученных Сергиенко, составила более 35 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 17 мая, свердловский районный суд Белгорода продлил арест экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко на три месяца.

Сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из следственного комитета и УМВД выявили новые эпизоды преступной деятельности чиновника связанные с взяточничеством и покровительством коммерческим структурам области, в том числе при реализации государственных программ и национальных проектов.

В настоящее время в отношении него возбуждено семь уголовных дел по ч. 5, 6 ст. 290 УК России (получение взяток в особо крупном размере). Общая сумма взяток, полученных Сергиенко, составила более 35 миллионов рублей.