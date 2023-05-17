Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 мая 2023 10:12

Экс-мэра белгородского Старого Оскола Сергиенко оставили под арестом еще на три месяца

В отношении него возбуждено семь уголовных дел
Алексей СЕРГУНИН
Общая сумма взяток, полученных Сергиенко, составила более 35 миллионов рублей.

Общая сумма взяток, полученных Сергиенко, составила более 35 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 17 мая, свердловский районный суд Белгорода продлил арест экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко на три месяца.

Сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из следственного комитета и УМВД выявили новые эпизоды преступной деятельности чиновника связанные с взяточничеством и покровительством коммерческим структурам области, в том числе при реализации государственных программ и национальных проектов.

В настоящее время в отношении него возбуждено семь уголовных дел по ч. 5, 6 ст. 290 УК России (получение взяток в особо крупном размере). Общая сумма взяток, полученных Сергиенко, составила более 35 миллионов рублей.