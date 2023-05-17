Белгородец украл из чужой машины антирадар и магнитолу

Нетрезвый злоумышленник своровал и водительское удостоверение. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратился 71-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный в поселке Дубовое разбил в принадлежащем ему автомобиле «ВАЗ 2105» окно и похитил из салона антирадар, магнитолу и водительское удостоверение. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался отдыхавший неподалеку в компании приятелей 27-летний мужчина. По предварительным данным, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил доской окно машины и вытащил приглянувшееся ему имущество. В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.