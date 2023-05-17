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НовостиНедвижимость17 мая 2023 9:49

В Белгородской области обновляют дорожную разметку

Уже выполнено более половины запланированных объемов
Алексей СЕРГУНИН
В настоящее время муниципалитеты справились с задачей на 81%.

В настоящее время муниципалитеты справились с задачей на 81%.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом сезоне на дорогах регионального значения планируется нанести 1,2 млн квадратных метров горизонтальной разметки, на местной улично-дорожной сети – 230 тысяч квадратных метров. По площади покрытия это примерно 200 полностью закрашенных футбольных полей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время муниципалитеты справились с задачей на 81%. На региональных дорогах, в связи с гораздо большим объёмом работ, выполнение составляет 45%. Горизонтальную дорожную разметку наносят краской и пластиком. Завершить работы (за исключением объектов ремонта) планируется в июне.