Житель Белгородской области похитил «микроволновку» у знакомого пенсионера

Подозреваемый не раз ходил с картой знакомого в магазин и знал пин-код, поэтому он без труда снял в банкомате 13 500 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о краже обратился 65-летний мужчина. Из его дома пропали микроволновая печь и банковская карта, с которой впоследствии были списаны деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина – знакомый потерпевшего.

По предварительным данным, пенсионер приютил у себя злоумышленника, пожаловавшегося на то, что ему негде жить. В один из дней постоялец привел в дом пожилого мужчины свою знакомую. Во время совместного застолья женщина попросила хозяина отдать ей микроволновую печь, но он отказал ей. Когда потерпевший уснул, подозреваемый подарил гостье приглянувшуюся ей бытовую технику и, вызвав такси, отправился провожать подругу домой.

Кроме того, уходя, злоумышленник прихватил банковскую карту пенсионера. Поскольку по просьбе потерпевшего подозреваемый не раз ходил с нею в магазин и знал пин-код, ему не составило труда снять в банкомате 13 500 рублей. В соответствии с ч.1 ст. 158 и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.