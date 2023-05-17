Белгородский Следком рассказал, как избежать обмана мошенников

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Ежедневно в правоохранительные органы Белгородской области поступают обращения от жертв телефонного мошенничества. Злоумышленники зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, с системой автоматизированной подмены номеров. То есть, на телефонном аппарате отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру абонента, осуществляющего дозвон.

В частности, используются номера телефонов, имеющихся в открытом доступе на официальных сайтах следственных управлений и сайта СК России.

- Злоумышленники представляются руководителями территориальных следственных отделов или подразделений аппарата следственного управления, чьи персональные данные также находятся в открытом доступе. Также мошенники могут представиться сотрудником любого правоохранительного органа (ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие), - пояснили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Если вам на телефон поступил вызов и звонящий представляется сотрудником правоохранительного органа, но при этом говорит о возможном совершении в отношении вас мошеннических действий, предлагая провести какие-либо финансовые операции, рекомендуем прервать разговор. Ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, номера банковских карт и банковских счетов, номера пин-кода, а также совершать действия по переводу денег. Вам необходимо проверить полученную информацию позвонив по телефонам, сведения о которых размещены на официальных сайтах правоохранительных органов и банковских организаций. Также можно позвонить на наш круглосуточный телефон доверия СУ СК РФ по региону: 8 (4722) 739-181.

Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денег на какие-либо счета. Такие требования - явный признак мошенничества.