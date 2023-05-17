В белгородской Прохоровке завершают строительство дополнительных железнодорожных платформ

Осталось доделать подходы у самих посадочных платформ и завершить благоустройство. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Решение о строительстве дополнительных остановок по пути следования пригородных туристических поездов было принято в сентябре 2021 года в рамках мероприятий по подготовке к 80-й годовщине Прохоровского танкового сражения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время завершается строительство двух новых остановок. Одна расположена у парка Победы, другая – у музейного комплекса в Прохоровке. В Прохоровке к железнодорожной платформе сделали подъездную дорогу, обустроили автомобильную парковку, проложили тротуары от платформы к музеям. Осталось доделать подходы у самих посадочных платформ и завершить благоустройство. К юбилейной дате всё будет готово.