В Белгороде заработал проект «Умные гаджеты»

Проект даёт возможность нашим людям старшего возраста научиться правильно, комфортно общаться в сложном современном цифровом мире. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 17 мая, во время традиционного обращения в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородской государственной научной библиотеке заработал проект «Умные гаджеты». Он даёт возможность нашим людям старшего возраста научиться правильно, комфортно общаться в сложном современном цифровом мире.

- Уважаемые пенсионеры, уважаемые жители старшего возраста, если есть желание, обращайтесь в Центр социального обслуживания населения Белгорода по телефонам 52-96-42 и 52-57-93.