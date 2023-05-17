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НовостиОбщество17 мая 2023 6:13

В Белгороде заработал проект «Умные гаджеты»

Он располагается в государственной научной библиотеке
Алексей СЕРГУНИН
Проект даёт возможность нашим людям старшего возраста научиться правильно, комфортно общаться в сложном современном цифровом мире.

Проект даёт возможность нашим людям старшего возраста научиться правильно, комфортно общаться в сложном современном цифровом мире.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 17 мая, во время традиционного обращения в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородской государственной научной библиотеке заработал проект «Умные гаджеты». Он даёт возможность нашим людям старшего возраста научиться правильно, комфортно общаться в сложном современном цифровом мире.

- Уважаемые пенсионеры, уважаемые жители старшего возраста, если есть желание, обращайтесь в Центр социального обслуживания населения Белгорода по телефонам 52-96-42 и 52-57-93.